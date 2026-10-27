Durante megaoperativo incautan 600 cartuchos de dinamita y detienen a 11 personas en La Libertad

En las últimas horas, el Comando Unificado detuvo a 11 personas e incautó 600 cartuchos de dinamita, armas de fuego, municiones y celulares durante operativos en los distritos de Quiruvilca, El Porvenir y La Esperanza, en La Libertad.

Según las autoridades, estas operaciones buscan retirar de circulación materiales peligrosos y armamento que podrían ser utilizados en distintas acciones delictivas, así como debilitar la capacidad logística de las bandas criminales.

ANTICIPARSE AL CRIMEN

Las intervenciones se desarrollaron sin mayores incidentes; entre los detenidos se encontraba un menor de edad, así como integrantes de sanguinarias organizaciones delincuenciales que eran intensamente buscadas por las autoridades.

Estas intervenciones, que se realizan a nivel nacional, son parte de la estrategia implementada por el Ministerio del Interior de anticiparse al crimen y recuperar el control territorial mediante acciones en zonas afectadas por la criminalidad.