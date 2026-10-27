Mujer denuncia extorsión de S/ 50 mil por construir el segundo piso de su casa en Trujillo

La agraviada instaló cámaras de seguridad para registrar a los presuntos extorsionadores y presentó una denuncia ante el Depincri Este.

Una mujer de 51 años denunció ser víctima de extorsión con armas de fuego y advertencias de que atentarían contra su propiedad si no pagaba el dinero exigido, todo esto en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, exactamente en el asentamiento humano Bello Horizonte.

Según su testimonio, delincuentes que se identificaron como integrantes de la organización criminal “Los Pulpos” y le exigen S/ 50 mil para permitirle continuar con los trabajos de construcción del segundo nivel de su vivienda.

Asimismo, la mujer presentó una denuncia ante el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este. Además, instaló cámaras de seguridad en su vivienda para registrar los movimientos de los presuntos extorsionadores.

DELINCUENTES AMENAZARON CON ARMA DE FUEGO

Según relató la víctima a Cosmos Noticias, el primer ataque ocurrió cuando unos desconocidos ingresaron a su vivienda aprovechando que la puerta estaba abierta. En ese momento, uno de los sujetos la habría amenazado apuntándole con un arma de fuego a la cabeza.

Antes de retirarse, los presuntos delincuentes le dejaron un papel con un número telefónico para que se comunicara con ellos y coordinara el pago de la extorsión. “Estoy construyendo mi casa y han venido a extorsionarme. La primera vez me pusieron el arma en la cabeza. Me dejaron un número para que les deposite (dinero) y me dijeron que eran de ‘Los Pulpos’”, declaró.

DISPARARON CONTRA VIVIENDA

Por otro lado, la mujer indicó que, ante la negativa de su familia a pagar, los sujetos regresaron días después, fotografiaron el inmueble y realizaron dos disparos contra la puerta enrollable. Aunque redujeron su exigencia a S/ 30 mil, advirtieron que harían explotar la vivienda si no recibían el dinero.

“Hice un esfuerzo y puse unas cámaras (seguridad). (Gracias a ello) Hemos podido ver la placa del carro y la persona que ha venido a tirar bala al portón. Me dejaron un sobre y me dijeron que iban a reventar la casa”, relató.