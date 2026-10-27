¡Alerta roja por lluvias! Senamhi advierte precipitaciones intensas en Tumbes y Piura

Tumbes registró acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros, mientras que las precipitaciones podrían intensificarse en las zonas altas de Piura.

A raíz de las intensas lluvias de fuerte a extrema intensidad que siguen azotando las regiones de Tumbes y Piura, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja en el norte del país.

La alerta también comprende a Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lambayeque y Puno, donde se prevén precipitaciones de menor intensidad. Según el organismo, en algunas zonas de la sierra sur podrían registrarse nevadas por encima de los 3.900 metros sobre el nivel del mar, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

TUMBES Y PIURA REGISTRAN ACUMULADOS DE LLUVIA

En declaraciones a RPP, el especialista del Senamhi Nelson Quispe informó que Tumbes registró precipitaciones con acumulados de entre 30 y 50 milímetros durante las últimas horas, advirtiendo que las lluvias podrían continuar durante los próximos dos días con magnitudes similares.

El especialista precisó que las precipitaciones podrían alcanzar una fuerte intensidad, especialmente en las zonas de la sierra de Piura.

SENAMHI ADVIERTE ALTAS TEMPERATURAS

Por otro lado, según el especialista en Tumbes y Piura, las temperaturas mínimas se sitúan entre los 23 y 24 grados Celsius, mientras que las máximas alcanzan entre 30 y 33 grados en promedio. Mientras tanto en Lima se registrarán entre 22 y 23 grados Celsius.