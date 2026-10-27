La Libertad: institución educativa suspende clases presenciales ante constantes amenazas extorsivas

Las autoridades del colegio María Caridad Agüero de Arresse, ubicado en el distrito de Virú, provincia del mismo nombre, región La Libertad, suspendieron las clases presenciales y pasaron a la virtualidad ante amenazas extorsivas.

El centro educativo emitió un comunicado dirigido a los padres de familia anunciando que la medida durará hasta el viernes 30 de octubre como una manera de proteger a los alumnos, plana docente y personal administrativo.

INVESTIGA EL CASO

Fueron los maestros quienes denunciaron este hecho. Incluso señalaron que unos sujetos advirtieron que colocarían un explosivo en la institución educativa si no cumplían inmediatamente con el pago de dinero requerido.

La Policía investiga el caso. Esta es la décima escuela que es víctima de los extorsionadores en La Libertad. Los padres de familia piden más seguridad dentro y en los alrededores del colegio cuando sus hijos vuelvan a clases.