¡Indignación en Tarma! Hallan larvas vivas en conserva de pollo destinada a escolares

El caso generó preocupación en la comunidad educativa, que espera que las autoridades determinen cómo se produjo la contaminación y garanticen la seguridad de los alimentos escolares.

Tras el hallazgo de larvas blancas vivas dentro de una lata de conserva de pollo de la marca Aurora destinadas a la alimentación de 22 escolares de la Institución educativa N° 30718 San Francisco de Asís, en la provincia de Tarma, un grupo de padres de familia realizó la denuncia respectiva de este caso.

El hecho ocurrió cuando los padres preparaban los desayunos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), anteriormente conocido como Qali Warma. El descubrimiento generó indignación y preocupación entre las familias por las condiciones de los productos entregados a los estudiantes.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que el 26 de octubre dispuso la suspensión inmediata del uso del producto observado y precisó que los alimentos no fueron consumidos y que no se reportaron estudiantes afectados ni daños a la salud.

MIDIS DISPONE MEDIDAS PREVENTIVAS TRAS LA DENUNCIA

El caso puso en alerta a la comunidad educativa y reavivó las preocupaciones sobre la calidad de los alimentos distribuidos en los colegios públicos. Las familias esperan que las autoridades determinen las causas del hallazgo y garanticen la seguridad de los productos destinados a la alimentación escolar.

Asimismo, surgió la inquietud sobre la posibilidad de que se presenten situaciones similares en Ayacucho y otras regiones del país. Aunque no hay registros que haya evidenciado el mismo caso en otras regiones.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Por otro lado, como medida preventiva, el Midis aseguró que adoptó acciones para proteger la salud de los estudiantes, aunque aún corresponde esclarecer las circunstancias del hallazgo denunciado por los padres de familia.