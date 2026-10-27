Triple choque en la Panamericana Sur: Cuatro personas mueren tras fatal accidente en Camaná

El bus interprovincial y el tráiler registraron daños menores tras el impacto lateral, mientras la Policía realiza las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

Un fatal accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 807+500 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector de Chira, en el distrito de Mariscal Cáceres, provincia de Camaná. El siniestro involucró a un bus interprovincial de la empresa Julsa, un tráiler y una camioneta.

Según información policial, el accidente ocurrió a las 8:07 a. m. y dejó la camioneta completamente destruida. Asimismo, cuatro de sus ocupantes fallecieron a consecuencia del fuerte impacto.

PRESTABA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS

Según la información recabada, la camioneta afectada prestaba servicio de transporte de pasajeros entre la ciudad de Camaná y el anexo de Secocha.

Por otro lado, el bus y el tráiler registraron daños menores, debido a que el impacto entre ambas unidades se produjo de manera lateral.