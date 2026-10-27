Triple choque en la Panamericana Sur: Cuatro personas mueren tras fatal accidente en Camaná

Un fatal accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 807+500 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector de Chira, en el distrito de Mariscal Cáceres, provincia de Camaná. El siniestro involucró a un bus interprovincial de la empresa Julsa, un tráiler y una camioneta.
Según información policial, el accidente ocurrió a las 8:07 a. m. y dejó la camioneta completamente destruida. Asimismo, cuatro de sus ocupantes fallecieron a consecuencia del fuerte impacto.
PRESTABA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS
Según la información recabada, la camioneta afectada prestaba servicio de transporte de pasajeros entre la ciudad de Camaná y el anexo de Secocha.
Por otro lado, el bus y el tráiler registraron daños menores, debido a que el impacto entre ambas unidades se produjo de manera lateral.