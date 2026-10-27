Lluvias en Cusco: rescatan a ocho personas tras desborde del río Kimbiri

Se pronostica que en los próximos días continúen las precipitaciones en localidades ubicadas en los distritos en el Valle del Vraem.

Cusco está siendo golpeado por las lluvias que se registran diariamente. Esta vez, las precipitaciones pluviales y el desborde del río Kimbiri han causado daños en viviendas de decenas de familias del distrito localizado en La Convención.

No solo se han suscitado destrozos en los predios de los pobladores, sino que también, las vías de comunicación se han visto perjudicadas y los campos agrícolas de los ciudadanos, quienes han comenzado a sentir los primeros estragos del fenómeno ‘El Niño’.

RESCATE DE PERSONAS ATRAPADAS

Las lluvias no solo causaron daños en casas, sino que también, ocasionó el entrampamiento de ocho personas, en las que había menores de edad. Aunque, el panorama era complicado, miembros del Ejército, PNP e Indeci pudieron rescatar a las personas sanas y salvas.

El peligro continúa latente en el poblador de Kimbiri, debido a que se pronostica que en los próximos días sigan las precipitaciones en localidades ubicados en los alrededores del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).