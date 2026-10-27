Choque múltiple de cuatro buses deja un muerto y 60 heridos en ruta Piura-Chulucanas

Los heridos fueron trasladados a la Clínica Miraflores para recibir atención médica, mientras la Policía de Carreteras acudió al lugar tras una alerta de la Central 110.

Un choque múltiple que involucró a cuatro ómnibus dejó una persona fallecida y 60 heridos la mañana del martes 27 de octubre, a la altura del kilómetro 247 de la carretera Panamericana Norte, en la ruta Piura–Chulucanas.

La víctima fue identificada como Freddy Alexander Córdova Adanaque, de 36 años, quien fue encontrado sin signos vitales dentro de uno de los vehículos involucrados. Asimismo, los heridos fueron trasladados a la Clínica Miraflores para recibir la atención médica correspondiente.

POLICÍA DE CARRETERA ATENDIÓ LA EMERGENCIA

Tras el accidente, agentes de la Policía de Carreteras atendieron la emergencia a las 6:20 a. m., luego de recibir una alerta de la Central 110. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron cuatro vehículos siniestrados.

Asimismo, los cuatro conductores fueron trasladados a la comisaría de Tacalá para iniciar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias del accidente, sin que ello implique que se les atribuya responsabilidad por lo ocurrido.