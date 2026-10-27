Fenómeno El Niño: Defensa Civil advierte que Junín se prepara para el "peor escenario"

La región Junín se prepara para enfrentar los posibles efectos del Fenómeno El Niño, ante el riesgo de lluvias intensas, huaicos, deslizamientos y desbordes de ríos. El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional, José Augusto Vásquez Loaiza, advirtió que las autoridades trabajan frente a un escenario de alto riesgo, aunque reconoció que los recursos disponibles son insuficientes para intervenir en todas las zonas vulnerables.

“Nosotros lo que estamos haciendo desde la subgerencia de Defensa Civil es prepararnos para el peor escenario”, declaró el funcionario al diario Correo. La preocupación se concentra principalmente en la selva central y el valle del Mantaro, donde las precipitaciones podrían provocar emergencias. A este panorama se suma la posibilidad de un déficit hídrico en determinadas localidades altoandinas.

¿QUÉ ZONAS DE JUNÍN ESTÁN EN MAYOR RIESGO?

Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno Regional de Junín mantiene entre cinco y siete frentes de trabajo, con aproximadamente 14 máquinas pesadas destinadas a la limpieza y descolmatación de ríos en sectores como Río Tambo, Matahuasi, Julcán, Chongos Alto y Viques. Sin embargo, Vásquez Loaiza advirtió que la inestabilidad de los taludes en la selva central representa una amenaza para viviendas y carreteras, especialmente en la carretera Marginal, donde las obras de estabilización enfrentan serias limitaciones. “Ya no hay tiempo y tampoco presupuesto”, reconoció.

Otro punto crítico se encuentra en las riberas de los ríos Shullcas y Mantaro, donde la ocupación de terrenos expuestos a inundaciones incrementa el peligro para la población. La situación también preocupa en sectores como el cerro Fortaleza, mientras que la delimitación incompleta de la faja marginal del río Shullcas dificulta el control de construcciones en áreas vulnerables. A estos riesgos se suma la presencia de fallas geológicas activas en el valle del Mantaro.

¿QUÉ MEDIDAS PREPARAN LAS AUTORIDADES ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO?

En Chupaca, la municipalidad ejecuta trabajos de prevención en cuatro puntos críticos del río Cunas, mediante labores de encauzamiento, limpieza de canales y descolmatación de alcantarillas. Según el alcalde provincial, Luis Bastidas, estas intervenciones buscan proteger la actividad agropecuaria de más de 6 mil agricultores y una cantidad similar de ganaderos. Paralelamente, Defensa Civil prepara almacenes con abrigo para más de 20 mil personas y entre 10 mil y 15 mil calaminas para atender posibles emergencias, mientras coordina con el INDECI y el CENEPRED la actualización de los planes de gestión reactiva de las municipalidades.