Trabajadores de Sunafil acatan huelga nacional indefinida por incrementos salariales

El sindicato de trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) acata una huelga nacional indefinida desde este lunes 26 de octubre en protesta por la falta de atención a sus reclamos salariales y laborales.

Un grupo de manifestantes se concentró en los exteriores de la sede principal del Ministerio de Trabajo, ubicada en la cuadra seis de la avenida Salaverry, portando pancartas para exigir una reunión directa con el titular del sector, Juan Sheput.

El secretario general del sindicato, Víctor Gómez, sostuvo que la medida de fuerza busca la emisión de un decreto supremo que garantice la aprobación de su nueva escala remunerativa. Aunque la dirigencia sindical ha sostenido conversaciones previas con la viceministra de Trabajo, Hilda Sandoval, Gómez ratificó que la huelga continuará hasta que el ministro Sheput fije una fecha para entablar una mesa de diálogo.

Pérdida de competencias y afectación de inspectores

A la agenda salarial se suman denuncias sobre el debilitamiento institucional de la Sunafil, entidad que habría perdido facultades en la fiscalización de las microempresas. De acuerdo con el gremio, esta situación devino en la transferencia irregular de más de 40 inspectores laborales hacia otras áreas.

Finalmente, la representación de los trabajadores señaló que los inspectores involucrados en dicho traslado permanecen sin percibir sus remuneraciones desde hace varios meses, por lo que incluyeron la regularización de sus pagos como punto central dentro del pliego de reclamos.