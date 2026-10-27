ProInversión: Petroperú está cerca de asegurar US$ 2 mil millones con bancos de EEUU y Europa

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, anunció que Petroperú estaría a pocos días de concretar un financiamiento de US$ 2 mil millones con cuatro bancos internacionales de Estados Unidos y Europa. Así lo informó durante el encuentro empresarial InPerú 2026, realizado en Nueva York, donde destacó que las negociaciones se encuentran en su etapa final.

¿Para qué se utilizarán estos recursos?

El titular de ProInversión explicó que los recursos estarán destinados principalmente al capital de trabajo de Petroperú, con el objetivo de garantizar la compra de petróleo crudo y restablecer su ciclo comercial. La operación busca fortalecer la capacidad financiera de la empresa estatal en medio de su proceso de reestructuración.

Del Carpio detalló que entre las entidades financieras involucradas se encuentran Citibank y JPMorgan, además de dos bancos europeos cuyos nombres aún no han sido revelados. Asimismo, precisó que este financiamiento forma parte de las medidas contempladas en el decreto de urgencia aprobado por el Gobierno en diciembre de 2025 para impulsar la reorganización de la petrolera.

Bancos internacionales mantienen su confianza en Petroperú

Durante su participación en Nueva York, el presidente ejecutivo de ProInversión aseguró que los inversionistas internacionales han mostrado una respuesta favorable a las acciones implementadas por el Gobierno peruano. Entre ellas destacan las mejoras en la gobernanza corporativa, la reorganización mediante bloques patrimoniales y los cambios en la política de compras, incluyendo el reciente acuerdo con Petroecuador.

Finalmente, Del Carpio sostuvo que las conversaciones con las entidades financieras reflejan una recuperación de la confianza internacional en Petroperú. “Los bancos siguen confiando, estamos por cerrar en unos días una operación importante con bancos de acá de Estados Unidos, y también con dos bancos europeos más, estamos en la parte final”, afirmó.