Alarma en Puno: el nivel del lago Titicaca continúa descendiendo por la reducción de lluvias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Puno informó que el nivel de agua del lago Titicaca bajó 62 centímetros desde el 1 de mayo hasta el 26 de octubre de este año, debido a las altas temperaturas y la reducción de lluvias.

Por estos días, las temperaturas diurnas oscilan entre 19 y 22 grados, con máximas de 24; el calor acelera considerablemente la evaporación del agua. Expertos señalan que el nivel del lago podría seguir bajando durante noviembre y diciembre.

FENÓMENO EL NIÑO

El nivel promedio del lago se sitúa en 3,809 metros, mientras la medición actual alcanza 3 808,36 metros; la diferencia evidencia el retroceso de la superficie acuática. La situación mantiene la preocupación por la disponibilidad de agua en la región.

Finalmente, la entidad indicó que el fenómeno El Niño no genera siempre los mismos efectos en Puno; como muestran los antecedentes de 1983 y 1998, en esos años, las lluvias provocaron un mínimo aumento en el nivel del lago, informa Andina.