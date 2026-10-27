ANA instalará 12 barreras dinámicas en quebradas de Lima para prevenir riesgos por El Niño

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) proyecta terminar la instalación de 12 barreras dinámicas en quebradas de la región Lima antes de mediados de diciembre, como parte de las acciones preventivas frente al fenómeno de El Niño. Juan Castro Vargas, jefe de la entidad, informó que estos sistemas buscan reducir los riesgos para los vecinos de las zonas vulnerables ante posibles lluvias intensas y huaicos.

Trabajos preventivos en zonas vulnerables

Según explicó Castro Vargas, las barreras fueron adquiridas en 2023, pero su colocación quedó pendiente por dificultades administrativas. Tras una evaluación, se retomó el proyecto y actualmente se ejecutan las labores de instalación. El cronograma contempla finalizar los trabajos entre el 10 y el 12 de diciembre, luego de avanzar progresivamente con el montaje de las estructuras.

Las medidas beneficiarán principalmente a la población de Chaclacayo, Chosica y Santa Eulalia, distritos y localidades expuestos a la activación de quebradas durante las precipitaciones. El funcionario indicó que ya se instalaron dos barreras y que la tercera quedaría concluida durante la semana, mientras que la cuarta está prevista para la siguiente.

Por otro lado, la ANA identificó alrededor de 140 puntos críticos en Lima que requieren atención ante la temporada de lluvias. De ese total, la institución tiene bajo su responsabilidad 11 sectores donde se realizan labores de limpieza. Estas intervenciones forman parte de las acciones para reducir la acumulación de materiales y prevenir situaciones de riesgo para las comunidades cercanas.