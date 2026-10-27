Tren Macho será modernizado con inversión superior a US$500 millones y ofrecerá viajes gratuitos

Después de un año de paralización y al cumplirse 100 años de su historia, el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, conocido como el Tren Macho, retomó sus operaciones en el tramo Chilca-Cuenca. Durante la ceremonia de reactivación, la presidenta Keiko Fujimori anunció una inversión superior a los US$500 millones para modernizar la infraestructura mediante una concesión bajo la modalidad de asociación público-privada. La rehabilitación inicial comprende 57 kilómetros de vía férrea.

El servicio ofrecerá viajes gratuitos desde el lunes 26 de octubre, con salidas los lunes entre la estación de Chilca, en Huancayo, y el distrito de Cuenca, en Huancavelica. El trayecto tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con las estaciones Chilca y Manuel Tellería, además de nueve paraderos intermedios. La medida busca facilitar el desplazamiento de pobladores, profesores, personal médico, comerciantes y turistas, así como el traslado de productos agrícolas y artesanales. Según las estimaciones del proyecto, la gratuidad permitirá ahorrar alrededor de S/52.000 en gastos de transporte entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre.

La modernización contempla ampliar la conexión ferroviaria a más de 120 kilómetros. Durante el anuncio, Fujimori también recogió la propuesta del gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Huayllani, para extender el proyecto hasta Pisco, a través de Huaitará. Asimismo, se prevé incorporar salidas los viernes desde fines de noviembre y reforzar el servicio con una locomotora y coches de pasajeros durante los días festivos. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, destacó que la recuperación de esta ruta permitirá mejorar la conectividad entre las comunidades de Junín y Huancavelica.

TARIFA SOCIAL PARA USUARIOS

Durante la ceremonia, la mandataria reconoció la necesidad de establecer horarios definidos y garantizar su cumplimiento, en referencia al conocido dicho popular sobre las demoras del Tren Macho. Además, anunció que el Gobierno prevé invertir S/18.000 millones en infraestructura durante 2027 y mencionó posibles mejoras en la carretera Huancavelica-Santa Inés, hasta su conexión con la carretera Libertadores. Por su parte, el gobernador Huayllani agradeció la reactivación del ferrocarril y propuso establecer una tarifa social para beneficiar a los usuarios cuando finalice el periodo de gratuidad.