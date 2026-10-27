SUTEP anuncia paro nacional este jueves 29 de octubre: conoce qué pasará con las clases escolares

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) anunció un paro nacional para este jueves 29 de octubre. Su secretario general, Lucio Castro, señaló que la medida busca llamar la atención del Gobierno sobre las necesidades del sector educativo.

Entre sus principales demandas figura el incremento del presupuesto destinado a educación, así como mejoras en la infraestructura de los colegios, la alimentación escolar y el acceso a recursos tecnológicos para los estudiantes.

Asimismo, el gremio exige que se cumplan los compromisos pendientes con los docentes jubilados y cesantes. Castro cuestionó los recursos previstos para el sector y sostuvo que se necesita una mayor inversión para garantizar mejores condiciones educativas y laborales.

¿Se suspenderán las clases escolares?

Hasta el momento, el anuncio sindical no confirma una suspensión oficial de clases en todos los colegios del país. Por ello, se recomienda a los padres de familia y estudiantes revisar los comunicados del Ministerio de Educación, las autoridades regionales y cada institución educativa.