¡Alerta en Junín! Identifican 625 colegios vulnerables ante el fenómeno El Niño

La Dirección Regional de Educación advirtió que los colegios de inicial requieren especial atención por la presencia de niños pequeños y las condiciones de su infraestructura.

Según lo informado por Roger Contreras Matamoros, coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres de la Dirección Regional de Educación, un total de 625 locales educativos de la región Junín han sido identificados como vulnerables ante posibles emergencias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

Según el funcionario, 224 locales presentan riesgo alto por movimientos en masa o huaicos, 79 por inundaciones y 16 por el fenómeno El Niño. Además, otros 20 establecimientos registran riesgo muy alto por movimientos en masa y siete por inundaciones, lo que evidencia la necesidad de reforzar las medidas preventivas en la infraestructura escolar.

La evaluación se realizó en el marco del Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, que declara en emergencia diversos distritos del país, incluidos los de Junín, ante el peligro de intensas precipitaciones.

COLEGIOS DE INICIAL Y PRIMARIA ENTRE LOS MÁS VULNERABLES

Contreras Matamoros explicó que las instituciones educativas de nivel inicial requieren especial atención debido a la presencia de niños pequeños entre su población estudiantil. Asimismo, señaló que existen planteles construidos con ladrillo y concreto, así como otros de adobe y quincha, que podrían estar más expuestos frente a los efectos de las lluvias y los deslizamientos.

Asimismo, indicó que el programa presupuestal prioriza la identificación de los colegios vulnerables, la difusión de información preventiva y la coordinación con las instituciones responsables de atender emergencias.

DEFICIENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Asimismo, el secretario nacional de organización del Sutep, Héctor Sinche, consideró que la cifra de locales educativos identificados como vulnerables es insuficiente. “Son más de 1,500 instituciones educativas de la región las que tienen problemas de infraestructura y carecen de servicios básicos. Las lluvias en la Selva Central y el valle del Mantaro podrían provocar inundaciones y perjudicar tanto a estudiantes y docentes”, alertó.

Por otro lado, el representante del magisterio exigió al Gobierno central destinar recursos y ejecutar obras para mejorar las condiciones de los colegios, donde lo asignado asciende a S/ 180 mil millones.