Intensas lluvias inundan calles en Chulucanas en medio de alerta por El Niño

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 8:15 p. m. y dejaron acumulaciones de agua en distintas vías, según medios locales.

Las intensas lluvias registradas en el norte del Perú continúan generando preocupación ante la proximidad del fenómeno El Niño. La noche del martes 27 de octubre, varias calles de Chulucanas, en la provincia de Morropón, región Piura, quedaron inundadas debido a las precipitaciones.

El agua se acumuló en distintas vías de la ciudad y formó corrientes que dificultaron el tránsito. Diversos videos difundidos en redes sociales mostraron la intensidad de las lluvias y las condiciones en las que quedaron algunas calles, generando preocuapción entre los vecinos.

LLUVIAS INTENSAS INUNDAN CALLES DE CHULUCANAS

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 8:15 p. m. del martes y continuaron durante la noche, según informaron medios locales. La acumulación de agua en las vías evidenció las dificultades que pueden generar las lluvias intensas en la ciudad piurana.

La situación ocurre en medio de los avisos meteorológicos sobre precipitaciones en el norte del país, que ha puesto a los vecinos en alerta ante la posibilidad de nuevas lluvias.

SENAMHI REGISTRA PRECIPITACIONES CON SU RADAR METEOROLÓGICO

Por otro lado, el Senamhi informó por medio de sus cuentas oficiales sobre el paso de las lluvias en Chulucanas mediante imágenes de su radar meteorológico. “El radar meteorológico del SENAMHI registró el paso de las lluvias sobre Chulucanas, según se observan las manchas verdes (áreas de reflectividad)”, reportó.