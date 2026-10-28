Mincetur aprueba transferencia de S/ 9,5 millones para mejorar servicios turísticos en Choquequirao

Conocida como la “hermana de Machu Picchu”, Choquequirao conserva plazas, edificaciones de piedra y andenes agrícolas que forman parte de su atractivo arqueológico.

Con la finalidad de favorecer a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y financiar el mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Parque Arqueológico de Choquequirao, en Cusco, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aprobó una transferencia financiera de hasta S/ 9,5 millones.

Los recursos estarán destinados al componente del proyecto que no se encuentra sujeto a una asociación público-privada (APP). La medida busca contribuir al desarrollo de la infraestructura turística de este importante complejo arqueológico de origen inca.

La transferencia se realiza en el marco de la Ley N.° 32732 y de un convenio de colaboración interinstitucional suscrito entre el Mincetur y la ANIN el 31 de julio de 2026.

ANIN DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS

El Mincetur solicitó formalizar la transferencia de S/ 9,5 millones luego de contar con la opinión favorable de su Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, así como con la evaluación legal correspondiente.

Como parte de las obligaciones establecidas, la ANIN deberá remitir al Mincetur, cada seis meses, un informe sobre la ejecución física y financiera de los recursos recibidos. El seguimiento se sustentará en los registros del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, incluido el Formato 12-B, utilizado para monitorear las inversiones públicas.

LA CIUDADELA INCA QUE ATRAE A TURISTAS Y CAMINANTES

Por otro lado, Choquequirao es conocida como la «hermana de Machu Picchu» por sus semejanzas arquitectónicas y conserva plazas, edificaciones de piedra y andenes agrícolas construidos en las laderas de las montañas, infraestructura que atrae a varios turistas durante el año.