¡Lo tenían como mascota! Serfor rescata a coatí comprado ilegalmente por S/200 en Tacna

Serfor advirtió sobre las sanciones por la compra ilegal de animales silvestres y exhortó a la población a denunciar la comercialización de estas especies.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) rescató y trasladó a un coatí que era mantenido como mascota en una vivienda de la asociación San Antonio, ubicada en el distrito de Gregorio Albarracín, en Tacna.

Según informaron las autoridades, el rescate se realizó en agosto, luego de que se ubicara al mamífero y se constatara que las personas que lo tenían en su poder no contaban con la documentación necesaria para acreditar su tenencia legal.

ANIMAL FUE COMPRADO

Asimismo, desde Serfor indicaron que el animal silvestre habría sido comprado por 200 soles a una persona desconocida. Por este motivo, fue incautado, ya que quienes lo tenían en su poder tampoco contaban con la documentación que acreditara su procedencia legal.

Tras la intervención, el coatí fue trasladado a Madre de Dios e internado en el centro de rescate Hoja Verde, donde recibirá atención especializada para garantizar su bienestar y recuperación.

ALERTA SOBRE COMPRA DE ANIMALES SILVESTRE

Por otro lado, Serfor advirtió que la compra ilegal de animales silvestres puede ser sancionada. Asimismo, exhortó a la población a no adquirir estas especies y a denunciar cualquier caso de comercialización ilegal, con el fin de facilitar la detección de estas actividades.