Fuertes lluvias golpean sierra de Piura: Paimas y Canchaque registran las mayores precipitaciones

Las autoridades locales realizan labores de limpieza y monitoreo ante las precipitaciones que continúan afectando distintas zonas de la región.

Las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño continúan afectando la región Piura, donde la sierra registró las precipitaciones más intensas, según el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Los distritos de Paimas, en Ayabaca, y Canchaque, en Huancabamba, reportaron los mayores acumulados de agua. Según las autoridades, Paimas alcanzó los 66,6 milímetros de precipitación, seguido de Canchaque, con 30,3 mm, y Sapillica, con 28,3 mm.

También afectaron sectores de Sechura y Tambogrande, donde el agua se acumuló en las vías y complicó la movilidad de peatones y conductores, haciendo que las autoridades locales realicen labores de limpieza y monitoreo.

PAIMAS Y CANCHAQUE REGISTRAN LAS LLUVIAS MÁS INTENSAS

Según el reporte del Senamhi, elaborado con información registrada entre las 7:00 a. m. del lunes y las 7:00 a. m. del martes, Paimas encabezó las mediciones regionales con 66,6 mm de lluvia. Canchaque acumuló 30,3 mm, mientras que Sapillica registró 28,3 mm, cifra que correspondió a una jornada catalogada como «día extremadamente lluvioso».

También se reportaron precipitaciones en Huarmaca, con 19,4 mm, clasificado como «día muy lluvioso»; Porculla, con 11 mm; Santo Domingo, con 8,5 mm; Chalaco, con 6 mm; Ayabaca, con 2,7 mm; y Malacasi, con 0,3 mm.

LLUVIAS INUNDAN CALLES Y CUENCAS CIEGAS EN SULLANA Y PIURA

Por otro lado, en Sullana, las lluvias ligeras pero constantes inundaron zonas céntricas, como la transversal Callao, entre las calles Ugarte, Juan José Farfán y Espinar. También se reportaron acumulaciones de agua en el asentamiento humano El Obrero. Mientras que en Piura y el distrito de Castilla, las precipitaciones dejaron charcos en distintas zonas y lodazales en el centro histórico, donde se ejecutan obras de pistas y veredas.