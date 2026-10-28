Hallan ballena varada en Lagunas de Mejía: piden a la población no acercarse

Sernanp e IMARPE evalúan al cetáceo y piden a la población mantenerse alejada para evitar que se estrese.

Una cría de ballena fue hallada varada la madrugada de este miércoles 28 de octubre en la zona del mirador Siberia, dentro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, en la provincia de Islay, Arequipa.

El animal permanece con vida, pero presenta dificultades para desplazarse y lleva varias horas fuera del agua, situación que compromete sus posibilidades de supervivencia.

El personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) llegó al lugar y permanece a la espera de las acciones correspondientes de los especialistas del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), quienes deberán evaluar al cetáceo y determinar las medidas a seguir.

IMARPE IDENTIFICA A LA BALLENA COMO UNA CRÍA DE RORCUAL COMÚN

Mahomet Llosa Gallegos, vinculado al IMARPE, informó que se trataría de una cría de ballena de aleta, también conocida como rorcual común (Balaenoptera physalus). Según la evaluación preliminar, el ejemplar presentaría signos de desnutrición, sin evidencias visibles de lesiones relacionadas con la intervención humana.

El especialista indicó que se espera la llegada de otros expertos este jueves para profundizar la evaluación y determinar las posibles causas del varamiento.

PIDEN NO ACERCARSE AL CETÁCEO VARADO

Por otro lado, una especialista del Sernanp explicó que la presencia de personas y los ruidos pueden incrementar el estrés del animal y afectar su estado. Por ello, pidió a los pobladores mantenerse alejados mientras las autoridades realizan las evaluaciones.