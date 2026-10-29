Balean a mujer para robarle S/15 mil en Huancayo: minutos antes había salido de un banco

Por resistir al robo de su cartera, una mujer, identificada como Evelyn P. O., resultó herida de bala durante el asalto. El ataque se registró en el jirón Las Palmas, distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín.

La víctima, de 40 años, minutos antes habría retirado 15 mil soles de una conocida entidad bancaria y se dirigía a su domicilio. Según testigos, la mujer fue atacada por dos sujetos que se movilizaban en moto.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Tras el ataque, vecinos auxiliaron inmediatamente a la mujer y en un vehículo particular la trasladaron a un establecimiento de salud cercano. Se conoció que la mujer recibió un balazo en la pierna izquierda.

De acuerdo con los testigos, el conductor de la motocicleta vestía ropa blanca, mientras que su acompañante llevaba prendas oscuras. Las cámaras de seguridad del lugar ayudarían a identificarlos.