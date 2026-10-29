Temblor hoy en Perú: sismo de magnitud 4.6 se registró en Junín

Un sismo de magnitud 4.6 se registró la mañana de este jueves 29 de octubre en Junín, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 03:17 a. m. y causó alarma entre los habitantes de la región.

De acuerdo con la información difundida por el IGP, el temblor se produjo a una profundidad de 125 kilómetros y tuvo su epicentro en la provincia de Coronel Portillo, en Pucallpa. Aunque el seísmo sorprendió a los pobladores, las autoridades no han reportado personas heridas, víctimas mortales ni daños materiales de consideración.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes y otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Asimismo, aconseja evacuar de manera ordenada hacia las zonas seguras previamente identificadas. En caso de no poder abandonar el inmueble, es importante ubicarse en una zona segura interna previamente identificada y contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad.