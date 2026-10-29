Paro del Sutep: Minedu descontará sueldo a docentes que no dicten clases este 29 de octubre

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que aplicará descuentos salariales a los docentes que participen en el paro nacional convocado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) para este jueves 29 de octubre de 2026 y no acudan a dictar clases. A través del Comunicado N° 12-2026-MINEDU, la entidad advirtió que la medida sindical fue declarada improcedente y que las ausencias injustificadas tendrán consecuencias económicas.

¿Por qué el Minedu declaró improcedente el paro del Sutep?

Mediante la Resolución de Secretaría General N° 239-2026-MINEDU, el sector Educación determinó que la convocatoria del Sutep no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 18 del Reglamento de la Ley N° 28988, que reconoce a la Educación Básica Regular como un servicio público esencial. Por ello, el ministerio considera que la paralización constituye una interrupción ilegal del servicio educativo.

Según el pronunciamiento oficial, los docentes que suspendan sus labores para sumarse al paro nacional no recibirán remuneración por los días que dejen de trabajar. Asimismo, el Minedu señaló que se evaluarán posibles responsabilidades administrativas, de acuerdo con los procedimientos disciplinarios establecidos en la normativa vigente.

Directores tendrán 24 horas para reportar a docentes que no dicten clases

El Minedu dispuso que las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) supervisen el cumplimiento de la resolución. En ese sentido, los directores de los colegios deberán informar, en un plazo máximo de 24 horas, qué profesores no asistieron a sus centros educativos durante la jornada de paralización. Estos reportes servirán para aplicar los descuentos correspondientes.

En medio de la convocatoria del Sutep, el Ministerio de Educación exhortó a los maestros a cumplir con sus responsabilidades y pidió a los padres de familia enviar a sus hijos a los colegios este jueves 29 de octubre. La entidad aseguró que el funcionamiento de las instituciones educativas está garantizado y recordó que la educación constituye un derecho fundamental reconocido por la legislación peruana.