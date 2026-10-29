Desbaratan banda dedicada a la trata de personas en Madre de Dios: rescataron a 16 mujeres

Luego de un paciente trabajo de inteligencia, la Policía Nacional desarticuló la banda criminal ‘Los Veloces de Tambopata’, tras dos operativos ejecutados en el distrito de Laberinto, en la región Madre de Dios.

En las operaciones, las fuerzas del orden detuvieron a cinco integrantes de la organización y rescataron a 16 mujeres, presuntas víctimas de explotación sexual. La banda es acusada de favorecer la prostitución.

ABSOLUTO SILENCIO

La intervención se desarrolló sin mayores incidentes. En todo momento los detenidos guardaron absoluto silencio, al igual que las mujeres rescatadas, cuyas identidades por el momento se mantienen en reserva.

Asimismo, los agentes incautaron equipos celulares, cuadernos con anotaciones y dinero en efectivo, elementos que serán materia de investigación, informó la Dirección Contra la Trata de Personas, informa RPP.