Camioneta se despista y cae a abismo en Pataz: accidente deja un muerto y cuatro heridos

El despiste y caída de una camioneta a un abismo, la tarde de ayer, dejó un muerto y cuatro heridos. El suceso se registró en el sector Canaquiles, centro poblado Chagual, distrito y provincia de Pataz, región La Libertad.

Trascendió que las labores de rescate se vieron dificultadas por la accidentada geografía del lugar y las condiciones de la vía; los heridos fueron trasladados a establecimientos de salud más cercanos, donde quedaron internados.

TOTALMENTE DESTRUIDA

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el cuerpo de la víctima mortal ha sido rescatado de la unidad; estaba atrapado entre los fierros retorcidos, que debido al impacto de la caída ha quedado totalmente destruida.

Tampoco se han dado detalles de las causas del mortal siniestro; sin embargo, no se descarta que las condiciones de las carreteras en esa zona de la región hayan influido para el registro de este trágico siniestro, informa Andina.