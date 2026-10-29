OEFA inspecciona relleno sanitario de Trujillo ante posibles lluvias por El Niño

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inspeccionó el relleno sanitario de Trujillo, ubicado en Huanchaco, para revisar su capacidad de respuesta ante las lluvias intensas que podría provocar el Fenómeno El Niño. La intervención busca prevenir daños en la infraestructura y evitar interrupciones en el manejo de residuos sólidos.

Durante la visita, especialistas evaluaron las zonas donde se depositan los desechos, los trabajos de compactación, los canales de drenaje, el tratamiento de lixiviados y las rutas utilizadas por los vehículos recolectores. La diligencia contó con representantes del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT).

Identifican puntos vulnerables ante las lluvias

Entre los principales riesgos se advirtió que las precipitaciones podrían afectar la vía de ingreso al recinto debido al aumento de escorrentías y la activación de quebradas cercanas. Esto podría ocasionar erosión y bloqueos que dificulten el traslado de los camiones recolectores.

Asimismo, el OEFA señaló que se necesita reforzar la limpieza de los canales pluviales y monitorear algunas fisuras cercanas a las pozas de lixiviados. La entidad busca que se adopten medidas preventivas y se aseguren los recursos necesarios para mantener operativo el relleno sanitario durante la temporada de lluvias.