Excursión termina en tragedia: dos escolares mueren ahogadas en un río de Ayacucho

Según informa RPP, dos escolares fallecieron durante una excursión organizada por el colegio José María Arguedas al río Huanca Huanca, en el sector Vilcar, provincia de Paucar del Sara Sara en la región Ayacucho.

Minutos después de llegar al afluente, se reportó la desaparición de ambas escolares; sus compañeros y el profesor a cargo iniciaron la búsqueda de las menores. Sus cuerpos fueron hallados en la orilla del río.

INVESTIGAN EL CASO

Representantes de la Fiscalía llegaron hasta el lugar de la tragedia para las diligencias correspondientes; la presunta causa del fallecimiento de las niñas sería asfixia por sumersión, es decir, por ahogamiento.

Agentes de criminalística de la Policía Nacional investigan el caso, conversan con sus compañeros para saber detalles de la caída de las menores al río, si las empujaron, perdieron el equilibrio, estaban jugando, etc.