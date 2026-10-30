Autoridades de Junín alertan sobre falta de recursos para atender emergencias

Funcionarios alertaron que los fondos disponibles ya están distribuidos y no serían suficientes para atender nuevas contingencias.

A raíz del fenómeno El Niño y las declaratorias de emergencia por el déficit hídrico en la región Junín no estuvieron acompañadas de recursos económicos adicionales, situación que genera preocupación entre las autoridades regionales.

Según funcionarios del sector, los gobiernos locales y regionales deberán redistribuir sus propios presupuestos para atender las consecuencias de estos eventos. Asimismo, Douglas Monroe, director regional de Agricultura, explicó que ambas declaratorias fueron aprobadas sin asignaciones presupuestales específicas.

Asimismo, señaló que el Gobierno Regional de Junín tendría alrededor de S/ 1 800 millones disponibles para ejecutar obras bajo esta modalidad. Por ello, esperan conseguir más de S/ 200 millones destinados al sector agropecuario para atender las emergencias.

JUNÍN PRESENTA 93 FICHAS PARA GESTIONAR FINANCIAMIENTO

Monroe precisó que ya remitieron 93 fichas para gestionar recursos mediante Obras por Impuestos. De ese total, 76 corresponden a trabajos de descolmatación, mientras que las restantes contemplan la adquisición de insumos agrícolas y pecuarios para atender a los productores afectados.

También, Percy Tiza, gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, indicó que Junín cuenta con aproximadamente S/ 5 millones para atender emergencias.

AUTORIDADES ALERTAN SOBRE FALTA DE RECURSOS PARA EMERGENCIAS

Por otro lado, la falta de financiamiento adicional también fue cuestionada por Vladimir Yáñez, director regional de Recursos Naturales, quien señaló que las declaratorias por déficit hídrico, cambio climático y el fenómeno de El Niño no garantizan la transferencia de recursos económicos a las regiones.

“Lastimosamente no llegan presupuestos, lo único que te dicen esas resoluciones es que se hagan modificaciones presupuestarias con el mismo presupuesto que tiene el gobierno local y regional”, expresó.