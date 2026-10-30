Teniente gobernador de caserío Recuaycito es asesinado durante ataque armado en La Libertad

La víctima deja a tres hijos menores de edad. Los vecinos exigen justicia y mayor seguridad en el distrito de Lucma.

El teniente gobernador del caserío Recuaycito en el distrito de Lucma, provincia de Gran Chimú, Adelmo Gilmer Vera Paredes, fue asesinado a balazos por delincuentes que lo interceptaron cuando se desplazaba en una camioneta.

El ataque ocurrió la tarde del miércoles en el sector Cerro Blanco. Según las primeras informaciones, los sujetos habrían esperado escondidos en la zona y dispararon contra el vehículo de la autoridad local, quien recibió varios impactos de bala y perdió el control de la unidad, que terminó despistándose en la carretera.

VECINOS EXIGEN JUSTICIA POR ASESINATO

Adelmo Gilmer Vera Paredes era conocido por su labor social en el distrito de Lucma y deja a tres hijos menores de edad en la orfandad. Tras el crimen, sus vecinos exigieron a las autoridades identificar y capturar a los responsables del ataque.

Asimismo, los moradores solicitaron mayor presencia policial en la jurisdicción y recordaron que en julio del año pasado también fue asesinado en la zona Jenry Rodríguez Torres, funcionario del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), quien trabajaba en el programa PAÍS.

LA LIBERTAD REGISTRA 172 ASESINATOS EN LO QUE VA DEL AÑO

Por otro lado, la Región Policial La Libertad, entre el 1 de enero y el 15 de octubre de este año se registraron 172 asesinatos en el departamento. La provincia de Trujillo concentra la mayor cantidad de casos, con 71 homicidios. Le siguen Pataz, con 27 asesinatos; Chepén, con 23; Ascope, con 14; y Virú, también con 14.