MTC y autoridades electas coordinan proyecto de mejoramiento de la Panamericana Sur en Ica

La iniciativa comprende el tramo Guadalupe–Ica–desvío Ocucaje y busca mejorar la transitabilidad en la Panamericana Sur.

Durante la reunión entre los representantes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el gobernador regional electo de Ica, Juan Mendoza y alcaldes provinciales elecetos de Ica, Nasca, Chincha y Palpa se abordó sobre el proyecto de mejoramiento y ampliación de la carretera Panamericana Sur, en el tramo Guadalupe–Ica–desvío Ocucaje.

La iniciativa busca mejorar las condiciones de transitabilidad en este importante corredor vial, mediante la ejecución de obras que permitan optimizar la circulación vehicular. Asimismo, representantes del sector transporte informaron sobre el avance de los estudios técnicos y las gestiones pendientes.

PROYECTO VIAL

La propuesta contempla la construcción de tres intercambios viales en el tramo Guadalupe–Ica–desvío Ocucaje. Estas estructuras permitirían mejorar la conexión y el desplazamiento de los vehículos a lo largo de la Panamericana Sur.

La reunión fue encabezada por el titular del MTC, Angello Tangherlini, quien estuvo acompañado por la viceministra de Transportes, Gabriela Carrasco Carrasco, además de representantes de Provías Nacional, Provías Descentralizado y las áreas técnicas del ministerio.

COORDINACIÓN CON PRÓXIMAS AUTORIDADES

Por otro lado, también se abordó la necesidad de mantener una coordinación directa entre el Gobierno nacional y las próximas autoridades regionales y municipales, con el objetivo de dar continuidad a los proyectos de infraestructura vial considerados para Ica.