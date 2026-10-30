Comercio informal afecta las ventas de centros comerciales en Arequipa

Representantes del sector advierten que el comercio informal en los exteriores de los centros comerciales perjudica sus ventas.

Una situación que ha generado preocupación entre los comerciantes de Arequipa es la disminución de cerca del 20 % en comparación con los años previos a la pandemia de COVID-19, según informó Heber Peñalosa Ramos, presidente de la Cámara de Asociaciones de Centros Comerciales de Arequipa.

Uno de los principales motivos es el aumento del comercio informal en las calles, situación que ha generado la necesidad de una mayor fiscalización por parte de las autoridades para frenar esta problemática.

FRENAR LA INFORMALIDAD

La presencia de vendedores informales en los exteriores de los centros comerciales ha sido uno de los principales factores que ha perjudicado a los comerciantes formales, especialmente durante las distintas campañas comerciales del año.

Por otro lado, según Peñalosa, no se busca impedir que los vendedores trabajen, sino que desarrollen sus actividades de manera ordenada y respetando las áreas comunes.