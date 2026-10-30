Detonan artefacto explosivo en pollería de Trujillo: extorsionadores exigen a dueña 50 mil soles

Criminales detonaron anoche una carga explosiva en una casa de tres pisos en el distrito de Alto Trujillo; en el primer nivel funciona una pollería. Tras el atentado, enviaron mensajes con amenazas a la dueña exigiéndole el pago de S/ 50,000.

Según testigos, un sujeto habría llegado caminando al lugar y arrojó un cartucho de dinamita contra la fachada. La explosión destruyó la reja protectora, afectó la puerta enrollable y las ventanas; también rompió varias sillas de madera.

CINCO MESES DE EMBARAZO

La mujer dijo que desde hace semanas recibe mensajes a su WhatsApp donde los delincuentes le exigen una fuerte suma de dinero. Los criminales también le advirtieron que, si no “colaboraba”, atentarían contra su vida y la de su familia.

“No tengo miedo. No les voy a dar ni un sol. Me amenazan: Si quieres que nazca bien tu hijo, dame la plata; me exigen 50 mil soles para no ser víctima de nuevos ataques", señaló la propietaria, que tiene cinco meses de embarazo.