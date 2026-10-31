Senamhi alerta incremento de calor de hasta 38 °C en la costa y la sierra del 1 al 4 de noviembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso meteorológico N.° 447 en el que advirtió sobre un incremento de la temperatura durante el día desde el domingo 1 hasta el miércoles 4 de noviembre.

La alerta abarca a 18 regiones del país en las zonas de la costa y la sierra, entre las que se incluyen Lima y el Callao, donde las condiciones atmosféricas favorecerán una mayor exposición al calor, a la radiación ultravioleta y la presencia de ráfagas de viento.

Pronóstico por regiones y zonas de mayor impacto

Según la información difundida por la entidad oficial, el fenómeno afectará a Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes. Durante los cuatro días de vigencia, la costa norte registrará los valores más elevados del país, con máximas que oscilarán entre los 24 °C y 38 °C, mientras que en la costa centro las temperaturas irán de 24 °C a 32 °C y en la costa sur entre 24 °C y 30 °C.

Variaciones en la sierra y recomendaciones

En la región andina, el Senamhi prevé registros máximos de entre 19 °C y 32 °C para la sierra norte, de 24 °C a 29 °C en la sierra centro y de 19 °C a 28 °C en la sierra sur. Ante estas proyecciones, el organismo recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, emplear sombreros o sombrillas, colocarse protector solar y mantenerse adecuadamente hidratada, especialmente si se realizan labores o actividades físicas en espacios abiertos.

Protección contra radiación UV

Debido a que la radiación ultravioleta excesiva sin protección puede generar afectaciones en la piel y los ojos, las autoridades meteorológicas sugieren vestir ropa adecuada, usar gafas con filtro UV y buscar zonas de sombra. Asimismo, al considerar que las condiciones climáticas varían según la ubicación geográfica y las particularidades de cada localidad.