Temblor en Perú hoy, sábado 31 de octubre: sismos recientes reportados por el IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre la reciente actividad sísmica en nuestro país. Entre los últimos eventos telúricos reportados por la entidad se encuentra un temblor de magnitud 3.6 ocurrido este sábado 31 de octubre a la 6:44 a.m.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro de este sismo se localizó a 73 kilómetros al oeste de la localidad de Samanco, en la provincia de Santa, en la región Áncash. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 35 kilómetros.

Sismo en la región Puno

Previamente, el organismo registró otro evento telúrico el viernes 30 de octubre a las 5:46 p.m., que tuvo una magnitud de 4.3. El epicentro se situó a 14 kilómetros al sureste de la localidad de Conduriri, en la provincia de El Collao, en la región Puno. El informe precisó que este temblor tuvo una profundidad de 193 kilómetros.

Rol y funciones del IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo público descentralizado adscrito al Ministerio del Ambiente, cumple la función de estudiar los fenómenos relacionados con la estructura, las condiciones físicas y la historia evolutiva de la Tierra mediante la aplicación de la geofísica. La institución orienta sus capacidades a atender requerimientos nacionales en áreas clave como la sismología, la vulcanología y el estudio del fenómeno El Niño.

¿Qué hacer antes y después de un sismo?

Las recomendaciones antes de un sismo es identificar las zonas seguras, participar en simulacros de sismo en tu barrio, educar a los menores en el hogar sobre medidas de precaución y la evaluación de estructuras de las viviendas por parte de profesionales.

Después de un sismo, se aconseja verificar si hay fugas de gas, auxiliar a personas heridas, alejarse de construcciones dañadas o de zonas costeras ante el riesgo de maremotos ante posibles réplicas, y comunicarse con líneas de atención como los Bomberos (116), la Cruz Roja ((01) 2660481) o el Sistema de Atención Móvil de Urgencia - SAMU (106).

Mochila de emergencia

Una mochila de emergencia tiene que estar lista y en la puerta de la vivienda provista de insumos de primera necesidad como desinfectante, medicamentos, vendas, curitas, toallas, mantas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas. De igual manera, se debe incorporar elementos prioritarios si en el hogar hay bebés o adultos mayores, tales como biberones, pañales, papillas y mantas.