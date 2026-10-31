Enfen pronostica que el Niño Costero continuaría hasta fines de otoño de 2027

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que el calentamiento oceánico persiste en gran parte del Pacífico tropical y registra su máxima intensidad frente al litoral peruano desde el inicio del evento.

A través del comunicado oficial N.° 19-2026, el organismo ratificó la "alerta de El Niño Costero" y precisó que la magnitud del fenómeno se mantendrá en niveles extraordinarios en la región Niño 1+2 hasta febrero de 2027, con un declive gradual hacia junio de dicho año, mientras que en el Pacífico central (región Niño 3.4) la intensidad continuará como "muy fuerte" en el mismo periodo.

Pronóstico del Enfen

Ante este escenario marítimo, el informe prevé lluvias por encima de lo normal y de moderada a fuerte intensidad entre noviembre de 2026 y el verano de 2027 en la costa norte, costa central y la sierra occidental. Esto generará incrementos en los caudales de ríos norteños como Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, tendencia que a partir de diciembre se extenderá a los ríos Chillón, Rímac y Lurín.

Por el contrario, en la sierra suroriental, la región del Titicaca y la Amazonía se proyectan precipitaciones y caudales inferiores a lo habitual, mientras que la temperatura del aire registrará valores muy superiores y nuevos récords en toda la costa.

Impacto en recursos pesqueros y embalses

Respecto a los recursos marinos, el Enfen detalló que la anchoveta permanecerá profundizada y próxima a la orilla, afectando la alimentación y condición corporal de aves guaneras y lobos de mar, aunque se mantendrá la presencia de especies como pez sierra, samasa, langostino café, perico y túnidos.

En materia hídrica, la mayoría de los principales embalses mantiene volúmenes normales con tendencia descendente, salvo Tinajones y Paucarani que registran niveles bajos, lo que podría comprometer las reservas para la campaña agrícola de 2027 en el sur. Asimismo, el nivel del mar seguirá sobre sus valores promedio, aumentando el riesgo de erosión e inundación ante oleajes anómalos.