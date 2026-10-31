De 'Bartola' a 'Demian': conoce a los peruanos con nombres relacionados a la música criolla y Halloween

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que miles de peruanos están registrados con nombres alusivos a Halloween y al Día de la Canción Criolla, festividades emblemáticas que se conmemoran este 31 de octubre.

A través de sus redes sociales, la entidad expuso cómo las tradiciones criollas y los personajes del cine de terror internacional se reflejan formalmente en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de cientos de connacionales.

Inspiración en cine y cultura de terror

En lo relativo a la temática de Halloween, la lista de nombres es encabezada por ‘Demian’, protagonista de la saga La Profecía, con 589 peruanos, seguido por 'Merlina' (276), 'Catrina' (234), 'Carrie' (223) y 'Anabelle' (203). Asimismo, la nómina incluye otros apelativos como 'Hannibal' (26), 'Lucifer' (15), 'Frankenstein' (8), 'Krueger' (7), 'Jocker' (7), 'Linda Blair' (4), además de 'Ritual' (1) y 'Chucky' (1). "¡Hay peruanos que los llevan en su DNI los 365 días del año!", remarcó la institución sobre estas denominaciones.

Homenaje a íconos del criollismo

Por el lado del Día de la Canción Criolla, las identidades rinden tributo a referentes del género, siendo el nombre 'Bartola' el más recurrente con 1,148 peruanas registrados. El listado continúa con 'Tania Libertad' (270), 'Carmencita Lara' (7), 'Augusto Polo' (6), 'Lucha Reyes' (3), 'Manuel Donaire' (2) y 'Nicomedes Santa Cruz' (2), además de denominaciones asociadas al folclore como 'Flor de la Canela' (2), 'Marinera' (1), 'Vals' (1) y 'Alcatraz' (1).

Preservación del legado e identidad nacional

Al respecto, el Reniec destacó que el legado de los grandes exponentes de la música peruana permanece vivo en la identidad de los ciudadanos registrados bajo estos nombres. "En el Día de la Canción Criolla, descubrimos que el legado de nuestros grandes artistas también está presente en la identidad de muchos peruanos", indicó el organismo al señalar que estas denominaciones conservan la tradición musical en la documentación del país.