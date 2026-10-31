Tres heridos deja balacera en Nuevo Chimbote: ataque sería por una disputa entre bandas rivales

Según primeras informaciones, tres personas resultaron heridas tras un ataque a balazos registrado anoche frente a una vivienda de la urbanización David Dasso en Nuevo Chimbote.

Inmediatamente, los vecinos trasladaron a los heridos al Hospital Eleazar Guzmán Barrón, donde quedaron internados; no se reveló la identidad de las personas lesionadas.

Testigos revelaron que las víctimas estaban conversando con unos amigos y bebiendo licor cuando apareció un auto color negro desde donde empezaron a disparar sin mediar palabra.

SERRANO GIM Y SOMBRITA

El atentado estaría relacionado con un presunto conflicto entre grupos vinculados a dos sujetos conocidos por los alias de "Serrano Gim" y "Sombrita". Este último figura entre los heridos.

Supuestamente, las bandas estarían en disputa desde hace meses por el cobro de cupos a comerciantes. Trascendió que este sería el segundo atentado a balazos que sufre “Sombrita”.