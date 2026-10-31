Tumbes: Ejército y municipio reparan casas que resultaron afectadas por aterrizaje de helicóptero

Soldados del Ejército realizaron trabajos de reparación en viviendas del distrito de Casitas, región Tumbes, que resultaron afectadas durante el aterrizaje de un helicóptero de la comitiva del premier Luis Galarreta, el pasado 29 de octubre.

Las labores se desarrollaron en permanente coordinación con los representantes del municipio de Casitas, luego de identificarse daños en los techos de tres viviendas, así como la rotura de dos vidrios de las ventanas de uno de los domicilios.

MATERIALES REQUERIDOS

El personal militar y las autoridades ediles gestionaron todos los materiales requeridos para ejecutar las reparaciones, entre ellos 60 calaminas metálicas, 20 listones de madera para soporte de techos, clavos, alambres y vidrios para ventanas.

Los trabajos fueron ejecutados conjuntamente por efectivos del Ejército y personal de la municipalidad, permitiendo atender todos los daños registrados durante el incidente y restablecer las condiciones de las viviendas afectadas.