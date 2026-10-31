Arequipa: extranjero fue asesinado de cinco disparos cuando jugaba fulbito con sus amigos

Un partido de fulbito en el campo deportivo Dolores, del distrito José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa, terminó en tragedia luego de que un ciudadano venezolano fuera asesinado de cinco disparos.

Familiares de la víctima, Daniel Herrera (18), señalaron que el joven habría recibido amenazas de los parientes de una menor de edad con quien mantenía una relación amorosa desde hace unos meses.

INTENTARON AUXILIARLO

Según testigos, dos sujetos en moto llegaron al campo deportivo; uno bajó y, aprovechando que los jugadores detuvieron el partido para descansar, fue hasta el venezolano y le disparó varias veces.

Tras el ataque, sus compañeros intentaron auxiliarlo y luego lo trasladaron a un nosocomio cercano, pero llegó sin vida. Al lugar llegaron policías y peritos de la Fiscalía para las diligencias correspondientes.