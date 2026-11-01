Puno: choque frontal de automóvil con motocicleta deja un muerto y tres heridos de consideración

Un accidente cobró la vida del conductor de una moto lineal que impactó frontalmente contra un automóvil. El suceso se registró a la altura del kilómetro 21 de la vía que une las ciudades de Juliaca y Lampa, en Puno.

La víctima mortal fue identificada como Kevin M., quien se dirigía a la ciudad de Lampa. Según el chofer del auto, el motociclista habría invadido el carril contrario, aunque esta hipótesis está en investigación.

PRIMEROS AUXILIOS

Los tres ocupantes del vehículo sufrieron lesiones de consideración. Personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brindó los primeros auxilios a los heridos y luego los trasladó a un nosocomio de Juliaca.

Las autoridades policiales y de la Fiscalía investigan para esclarecer las causas del siniestro. Además de las lamentables pérdidas humanas, el choque dejó daños materiales de gran magnitud en ambas unidades.