Fenómeno El Niño: ministro Arnillas supervisó operatividad de equipos de drenaje en Piura

El ministro Mauricio Arnillas llegó ayer a la región Piura para supervisar la operatividad del equipamiento de drenaje fluvial y de la maquinaria de su sector, para evitar cualquier inconveniente ante una nueva emergencia por el fenómeno El Niño.

También inspeccionó los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE), donde constató el funcionamiento de los equipos de bombeo, luego que se solucionaran los inconvenientes registrados durante las últimas precipitaciones.

LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN

El titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento anunció que se comunicará con el Gobierno Regional de Piura y las municipalidades provinciales y distritales para que garanticen la operatividad de sus sistemas de evacuación de aguas pluviales.

Actualmente, este sector realiza trabajos de limpieza y descolmatación en 24 puntos de la región Piura. El funcionario pidió a los vecinos no arrojar basura en las calles, debido a que los residuos pueden obstruir las motobombas y provocar inundaciones.