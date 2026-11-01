Detienen a 20 personas durante operativo en Pataz: también incautaron armas, municiones y explosivos

Esta madrugada, integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ejecutaron un amplio operativo en el anexo Marleni, centro poblado Cedros, en la provincia de Pataz, región La Libertad.

En la intervención se logró detener a 20 personas y se decomisó un arsenal de armas, municiones y explosivos en varias viviendas cuyos propietarios inicialmente se negaron a abrir las puertas.

LA GRAN ALIANZA

Según se conoció, entre las personas intervenidas se encontrarían presuntos integrantes de la organización criminal denominada ‘La Gran Alianza’. Los detenidos prefirieron guardar silencio.

Esta intervención se ejecutó tras un paciente trabajo de inteligencia desarrollado por los integrantes del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), informa Correo.