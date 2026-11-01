'Mamá Coco' y su nieto sorprenden con caracterización durante fiesta de Halloween en Cusco

La celebración de Halloween 2026 reunió a una multitud de residentes y turistas en la Plaza Mayor de Cusco, espacio emblemático donde se desarrollaron diversos concursos de disfraces y actividades festivas dentro del Centro Histórico.

Durante los festejos, la presencia de una carismática abuelita cusqueña y su pequeño nieto captó la atención del público al recrear a los personajes de la película animada 'Coco', mientras ambos caminaban tomados de la mano solicitando dulces y posando para las fotografías de los transeúntes.

Caracterización de personajes

El menor acudió caracterizado como "Miguel", el niño protagonista del largometraje, mientras que la anciana llamaba la atención por su similitud con la figura familiar de la producción cinematográfica.

De acuerdo a diario Correo, familiares de la adulta mayor contaron que ella no tuvo que utilizar ningún disfraz para la ocasión, debido a que la vestimenta durante el recorrido en el centro cusqueño corresponde exactamente a la ropa que utiliza de manera cotidiana.

Película 'Coco'

La película ‘Coco’, estrenada en 2017 por la compañía Pixar y distribuida por Disney, narra la historia de Miguel, un niño mexicano que sueña con convertirse en músico y vive una aventura vinculada a la tradición del Día de Muertos. Dentro de dicho filme, el personaje de Mamá Coco, bisabuela del protagonista, cumple un rol fundamental al transmitir un mensaje centrado en la memoria familiar y el valor de recordar a los antepasados.