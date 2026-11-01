Junín: choque frontal entre un camión de carga y una camioneta deja dos heridos graves

Un violento accidente de tránsito se registró anoche a la altura del kilómetro 160+900 de la Carretera Central, cerca de la ciudad de La Oroya, región Junín. Dos personas resultaron heridas de gravedad.

El choque frontal fue protagonizado por una camioneta particular, que se desplazaba desde Pasco con dirección a La Oroya, y un camión de carga que transitaba de la ciudad de Lima hacia la selva central.

PRIMEROS AUXILIOS

Los heridos de gravedad son Gilmer O., quien conducía la camioneta, y su acompañante Julia C. Ambos recibieron los primeros auxilios en el lugar del accidente y luego fueron evacuados a un nosocomio cercano.

Debido a la magnitud de la emergencia, la Carretera Central permaneció cerrada durante varias horas. Esta situación generó congestión vehicular hasta que las unidades siniestradas pudieron ser retiradas de la vía.