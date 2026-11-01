Tingo María: huaico provocó graves daños en varios vehículos de carga y bloqueó carretera

Esta madrugada, un enorme huaico cayó sobre varios camiones que transitaban por la carretera Federico Basadre; también bloqueó la importante vía en el tramo que conecta Tingo María con Aguaytía.

El deslizamiento se registró a la altura del caserío Santa Rosa, cerca de Puente Chino. La emergencia se agravó cuando un segundo alud terminó de sepultar a los vehículos afectados que estaban varados.

DAÑOS MATERIALES

La fuerza del derrumbe habría provocado el vuelco de varios vehículos pesados, ocasionando considerables daños materiales. Se desconoce si este accidente dejó heridos o fallecidos, informa Correo.

Las intensas lluvias podrían provocar otro deslizamiento; por eso conductores y pasajeros se ubican en una zona segura a la espera de que las maquinarias despejen la autopista y puedan seguir su viaje.