Ministerio de Trabajo aprueba protocolo para proteger la seguridad y salud de los trabajadores ante El Niño

Herramienta de alcance nacional busca reducir accidentes y daños a la salud mediante la preparación de los centros laborales frente a lluvias, inundaciones y altas temperaturas.

Con el objetivo de proteger la vida y la salud de los trabajadores frente a lluvias intensas, inundaciones y altas temperaturas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó el Protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el Fenómeno El Niño. Esta herramienta de alcance nacional orienta a los empleadores para anticiparse a los riesgos, responder ante emergencias y organizar el retorno seguro a las labores.

“El protocolo de seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo fundamental señalar que todas las empresas deben garantizar, dentro del marco de lo posible, condiciones adecuadas para sus trabajadores”, explicó el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

La finalidad de este protocolo aprobado por el MTPE es reducir la probabilidad de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y otros daños a la salud asociados al fenómeno El Niño, y facilitar la continuidad de las actividades productivas y de servicios bajo condiciones seguras. Para ello, reúne orientaciones que permiten preparar al personal y organizar la respuesta según la ubicación del centro laboral, la actividad económica y la exposición de los trabajadores.

Como parte de las acciones de prevención del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori frente al fenómeno El Niño, el protocolo orienta la preparación de los centros laborales. Al respecto, el titular del MTPE explicó que las empresas deben contar con infraestructura adecuada, organizar el ingreso y la salida del personal y proporcionar los equipos y ambientes necesarios para proteger a sus trabajadores; además, añadió que Sunafil desarrollará acciones de orientación y prevención para promover la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a los riesgos asociados al fenómeno El Niño.

El ministro Juan Sheput también remarcó la necesidad de que las empresas se preparen ante los riesgos climáticos. “Ante la posibilidad de altas temperaturas, inundaciones, huaicos o lluvias intensas, las empresas ubicadas en las zonas declaradas en emergencia tienen que empezar a trabajar activamente en mejorar sus protocolos de seguridad y salud en el trabajo”, afirmó.

En los centros laborales, estas orientaciones se traducen en acciones como revisar la infraestructura y las rutas de evacuación, preparar equipos de emergencia y capacitar al personal. Frente al calor, contemplan hidratación, zonas de sombra y ciclos de trabajo y descanso; mientras que, ante inundaciones, abordan los riesgos eléctricos y la exposición a aguas residuales, lodos y residuos peligrosos.

La preparación comprende también las condiciones para retomar las actividades después de una emergencia. El protocolo considera verificar la seguridad eléctrica, estructural y sanitaria antes del reingreso y, de ser necesario, autorizar el teletrabajo en puestos viables cuando los accesos estén afectados. Para resguardar a los trabajadores, contempla detener o restringir las tareas expuestas a un peligro inminente para la vida o la salud hasta controlar el riesgo.

Aprobado mediante la Resolución Ministerial N.° 341-2026-TR, el documento comprende a los centros de trabajo de cualquier sector económico cuyos trabajadores estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Sus orientaciones se integran a la gestión de seguridad y salud de cada empleador y facilitan la aplicación de las obligaciones previstas en la normativa vigente.

Es importante señalar que la elaboración del protocolo es resultado del diálogo tripartito desarrollado durante esta gestión en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. En ese espacio, representantes de los trabajadores, los empleadores y el Gobierno conformaron una comisión ad hoc sobre el impacto laboral del fenómeno El Niño, que acordó 13 recomendaciones, entre ellas la elaboración de lineamientos de seguridad y salud en el trabajo.

Los interesados en revisar el Protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el Fenómeno El Niño pueden ingresar a https://www.gob.pe/es/l/8777346.

Con esta medida, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, impulsa una respuesta basada en la prevención y el diálogo social para proteger a los trabajadores y contribuir a preservar el empleo y la continuidad segura de las actividades productivas y de servicios.