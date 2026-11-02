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Hace 25 minutos

Ministerio de Defensa desplegó militares en puntos críticos de la ciudad de Tumbes ante lluvias intensas

El ministro de Defensa llegó a Tumbes por indicación de la presidenta de la república, Keiko Fujimori.

Ministerio de Defensa desplegó militares en puntos críticos de la ciudad de Tumbes ante lluvias intensas

El ministro de Defensa llegó a Tumbes por indicación de la presidenta de la república, Keiko Fujimori.




El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, desplegó militares ante las lluvias intensas en la ciudad de Tumbes. La Primera Brigada de Infantería del Ejército ubicó desde anoche a miembros de la Compañía de Intervención Rápida en distintos puntos críticos. 

Los efectivos militares se movilizaron hacia el parque El Beso, la avenida Arica y el cruce de las avenidas Tumbes y La Marina. En coordinación con el Ministerio de Vivienda, intervienen con motobombas para evacuar el agua acumulada y reducir el riesgo de inundaciones.

Por disposición de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, llegó anoche a Tumbes para coordinar en el lugar las acciones de respuesta, junto con los altos mandos militares de la región.

“Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para actuar y trabajar de manera articulada con las autoridades locales y regionales, porque nuestra prioridad es proteger la vida y la seguridad de las familias tumbesinas”, destacó el ministro Belaunde tras recorrer zonas afectadas. 

Cabe recordar que el titular del sector fue designado por el Ejecutivo para liderar las coordinaciones frente a las emergencias en las regiones de Tumbes y Piura, asociadas al fenómeno El Niño.

El Ministerio de Defensa, mediante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mantiene alerta sus comando operacionales a nivel nacional, para acudir en apoyo a la población más vulnerable.


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