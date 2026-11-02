Ministerio de Defensa desplegó militares en puntos críticos de la ciudad de Tumbes ante lluvias intensas

El ministro de Defensa llegó a Tumbes por indicación de la presidenta de la república, Keiko Fujimori.

El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, desplegó militares ante las lluvias intensas en la ciudad de Tumbes. La Primera Brigada de Infantería del Ejército ubicó desde anoche a miembros de la Compañía de Intervención Rápida en distintos puntos críticos.

Los efectivos militares se movilizaron hacia el parque El Beso, la avenida Arica y el cruce de las avenidas Tumbes y La Marina. En coordinación con el Ministerio de Vivienda, intervienen con motobombas para evacuar el agua acumulada y reducir el riesgo de inundaciones.

Por disposición de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, llegó anoche a Tumbes para coordinar en el lugar las acciones de respuesta, junto con los altos mandos militares de la región.

“Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para actuar y trabajar de manera articulada con las autoridades locales y regionales, porque nuestra prioridad es proteger la vida y la seguridad de las familias tumbesinas”, destacó el ministro Belaunde tras recorrer zonas afectadas.

Cabe recordar que el titular del sector fue designado por el Ejecutivo para liderar las coordinaciones frente a las emergencias en las regiones de Tumbes y Piura, asociadas al fenómeno El Niño.

El Ministerio de Defensa, mediante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mantiene alerta sus comando operacionales a nivel nacional, para acudir en apoyo a la población más vulnerable.