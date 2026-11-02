Neumonía en Piura: conoce los grupos de edad más afectados

Según el Minsa, los adultos mayores de 60 años concentran 2,964 casos y 144 fallecimientos por neumonía.

Según el reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de Salud (Minsa), la región Piura registra un total de 7,730 casos de neumonía y 187 fallecimientos a causa de esta enfermedad en lo que va del año.

Los adultos mayores de 60 años concentran la mayor cantidad de casos y defunciones, con 2,964 contagios y 144 fallecimientos. Le sigue la población de 20 a 59 años, que acumula 1,652 casos y 31 muertes.

Los menores de cinco años registran 1,699 casos y 10 decesos. En tanto, el grupo de 10 a 19 años presenta 608 casos y tres fallecimientos, mientras que los niños de cinco a nueve años suman 807 casos sin registrar muertes.

ADULTOS MAYORES CONCENTRAN LA MAYOR CANTIDAD DE FALLECIDOS

Las cifras evidencian que las personas mayores de 60 años representan el grupo más afectado por la neumonía en Piura, al concentrar 144 de las 187 muertes reportadas durante el año.

Asimismo, los adultos de entre 20 y 59 años constituyen el segundo grupo con mayor número de fallecimientos, por lo que las autoridades sanitarias mantienen la atención sobre la evolución de esta enfermedad en la región.

RECOMIENDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE SALUD

Por otro lado, los médicos recomiendan acudir oportunamente a los establecimientos de salud cuando se presenten síntomas compatibles con la neumonía, a fin de recibir una evaluación y evitar posibles complicaciones.