Halloween terminó en tragedia: universitario muere apuñalado en Huancayo

El estudiante de 20 años fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó su fallecimiento. La Policía busca identificar a los responsables.

Tres sujetos asaltaron a un estudiante universitario de 20 años, quien murió al recibir una puñalada durante las celebraciones de Halloween en el Parque de la Identidad de la ciudad de Huancayo.

La víctima fue identificada como Kenny David Mayta Poma, quien intentó recuperar el teléfono celular iPhone que los delincuentes habían arrebatado a su acompañante, identificada con las iniciales Flor G. M. Tras el robo, los sujetos escaparon y el joven salió detrás de ellos.

Según información policial, uno de los atacantes utilizó un arma blanca y le provocó una herida en el tórax. El universitario fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó su fallecimiento.

ASALTO TERMINÓ CON LA MUERTE DEL JOVEN UNIVERSITARIO

Según la versión proporcionada a los agentes policiales, Kenny y su acompañante se encontraban frente al Parque de la Identidad cuando tres sujetos se acercaron a la joven y le arrebataron su celular.

Al percatarse del robo, el estudiante persiguió a los presuntos delincuentes e incluso lanzó una botella de plástico hacia uno de ellos. En esas circunstancias, uno de los sujetos lo atacó con un arma blanca y lo hirió en el tórax, para luego escapar del lugar.

UNIVERSITARIO ESTUDIABA Y TRABAJABA PARA PAGAR SU CARRERA

De acuerdo con una publicación de Huanca York Times, la víctima estudiaba Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Continental y cursaba el octavo semestre. Asimismo, trabajaba para financiar sus estudios y brindar apoyo económico a su familia.